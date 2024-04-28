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Российские ВВС провели успешную спецоперацию на востоке Украины

Российские ВВС провели успешную спецоперацию на востоке Украины

Российские ВВС провели успешную спецоперацию на востоке Украины Ольга ВайленкоВ ходе активной спецоперации в восточной части Украины, российские ВВС нанесли серию точечных ударов по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

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