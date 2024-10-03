Бастрыкин заинтересовался нерасселением жителей Иркутска из проблемных домов

В Иркутске разгорается скандал, связанный с нарушением прав жильцов ветхих и аварийных домов. Ситуацию взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СК России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии