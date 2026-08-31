Водители смогут предъявлять права и СТС инспектору ГИБДД через МАКС

Водители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД электронные версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) через мессенджер МАКС.
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