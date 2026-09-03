В Тульской области за неделю 125 человек обратились после укусов клещей

В Тульской области сохраняется стабильная активность клещей. За последнюю неделю за медицинской помощью после укусов обратились 125 человек, почти половина из них - дети.
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