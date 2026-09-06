Тысячи бегунов преодолели дистанции от 5 до 42,2 км на 99-м марафоне в Петербурге

Свыше 11 тысяч россиян и иностранцев поучаствовали в 99-м марафонском забеге Всероссийских соревнований по легкой атлетике в Северной столице.
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