Мэттьюс включен в звено с Дебринкетом и Ткачаком в версии состава США на Турнир четырех наций, Хьюз – с Джей Ти Миллером и Робертсоном (Sportsnet)

Sportsnet представил состав американской команды с потенциальными сочетаниями. В феврале 2025 года состоится турнир Четырех наций с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии, в котором сыграют только хоккеисты НХЛ.
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