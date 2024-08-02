На юге России продолжаются антимигрантские рейды. В краснодарской чайхане обнаружили 6 нелегалов-узбеков.
Жесточайшая ревизия мигрантов
Комментарии
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Н
Ната
Обнаружили 6 нелегалов, а выдворяют 3! Высшая математика!
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17 час.
Юрий Кушнарев
жесточайшая ревизия - это введение сначала визового режима.Всё остальное -потом. Иначе будет профанация. Десять вышлют,двадцать въедет.Но враги,прежде всего в Кремле,всячески этому препятствуют.
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13 час.
Галина Друзина
Да всё это одни разговоры, смех 3 выслали, а 300 в'езало и надо навести чистку в думе и правительстве.
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9 час.
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