Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили за час 19 снарядов по Донецку и Макеевке

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в Телеграм-канале, что ВСУ за час выпустили 19 снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке.
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