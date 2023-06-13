Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили за час 19 снарядов по Донецку и Макеевке

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в Телеграм-канале, что ВСУ за час выпустили 19 снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке.