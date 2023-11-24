Только во втором тайме «Астраханочка» убедительно переиграла глубокого аутсайдера

Тем не менее, волжанки вернулись в первую тройку Суперлиги. Вчера в единственном матче чемпионата России по гандболу среди команд женской Суперлиги «Астраханочка» сыграла в Ижевске с местным «Университетом».
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