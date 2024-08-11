«Побили прикладом»: житель курского села рассказал, как встретил солдат ВСУ, выйдя за сигаретами

В Курской области после вторжения ВСУ из приграничных районов региона выехали более 76 тыс. человек. Сотни беженцев, приехавших в Курск, становятся в очереди за гуманитарной помощью, собранной курянами в «Домике добрых дел».
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