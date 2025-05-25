Эксперт рассказал о влиянии технологий на креативную индустрию

Креативные индустрии стремительно меняются под влиянием новых технологий. Сегодня искусственный интеллект, цифровое искусство и no-code-платформы становятся ключевыми инструментами в руках дизайнеров, маркетологов, архитекторов и продюсеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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