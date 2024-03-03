География московской транспортной сети продолжает расширяться

В прошлом году в разных округах российской столицы запустили три десятка новых маршрутов. Как отмечается в сообщении официального портала мэра и правительстве мегаполиса эти линии соединили жилые кварталы, культурные и прочие социально-торговые центры со станциями рельсового транаспорта.
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