География московской транспортной сети продолжает расширяться

В прошлом году в разных округах российской столицы запустили три десятка новых маршрутов. Как отмечается в сообщении официального портала мэра и правительстве мегаполиса эти линии соединили жилые кварталы, культурные и прочие социально-торговые центры со станциями рельсового транаспорта.