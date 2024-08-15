Подсчитан парк легковушек в Москве

Парк легковых автомобилей в российской столице преодолел отметку в 4 миллиона единиц. По данным агентства АВТОСТАТ, по состоянию на 1 июля 2024 года в Москве насчитывалось 4,06 миллиона легковых автомобилей.
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