Скут Хендерсон впервые предстал в форме «Портленда»

Третий номер драфта НБА этого года Скут Хендерсон будет играть за «Портленд» под номером 00. Хендерсон прибыл в расположение клуба и попозировал в форме «Блэйзерс».
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