Немцы готовятся к «атаке» украинских беженцев После недавнего заявления Зеленского о серьёзных проблемах с украинскими беженцами, в случае сокращения помощи, европейское сообщество оказалось в замешательстве.
Ну чо Еуропа, доигралась?
Комментарии
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АЦ
Александр Цапенко
Так им, обожателям дела Адольфа Алоизыча, и надо!
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12 час.
Игорь Василевский
Скакуасы - эта та самая игла в яйце гейропы, которая... Как говорят - видели глаза, что руки покупали. Ешьте, поа не лопните!
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6 час.
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