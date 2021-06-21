Происшествия

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В Республике Коми в рамках акции «Всем-всем детям нужен мир на всей планете!» юные воркутинцы посетили с экскурсией музей «Воинской славы» клуба «Рубеж»

В Воркуте в рамках акции «Всем-всем детям нужен мир на всей планете» гостями военно-исторического клуба «Рубеж» стали ребята из ТЦСОН отделения реабилитации для детей и подростков, а также  общественники.

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