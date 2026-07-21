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Богдан Гуськов: «Бой с Анкалаевым может изменить мою жизнь»

Боец UFC Богдан Гуськов назвал Магомеда Анкалаева сильнейшим соперников в полутяжелом дивизионе и отметил, что бой с ним может поменять его жизнь.

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