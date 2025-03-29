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Царьград

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Землетрясение в Мьянме: 694 погибших и 1670 пострадавших по данным властей

Землетрясение в Мьянме: 694 погибших и 1670 пострадавших по данным властей

Землетрясение 28 марта в Мьянме привело к 694 жертвам и 1670 пострадавшим. Агентство AFP, со ссылкой на местные власти, сообщает о продолжающемся уточнении данных этой трагедии.

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