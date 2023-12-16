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63 года со дня крупнейшей авиакатастрофы своего времени

63 года со дня крупнейшей авиакатастрофы своего времени

16 декабря 1960 года на город Нью-Йорк рухнули сразу два авиалайнера. Улицы Бруклина, обломки лайнера Douglas DC-8В 10 часов утра в пятницу 16 декабря 1960 года аэропорты Нью-Йорка работали и суетились особенно активно.

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