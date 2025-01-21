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Крымская газета

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Студотряды Крыма собирают книги для библиотек детских домов

Студотряды Крыма собирают книги для библиотек детских домов

С 13 января по 14 февраля усилиями бойцов Российских студенческих отрядов в Республике Крым проводится ежегодная добровольческая акция «Подари книгу ребенку», приуроченная к Международному дню дарения книг.

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