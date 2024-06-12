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Добрый Мир

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Белоусов впервые встретился с военкорами и обсудил проблемы армии

Белоусов впервые встретился с военкорами и обсудил проблемы армии

Вчера 10K прочитали Кстати, новый министр МО РФ Андрей Белоусов Интернет почитывает. Когда встреча министра с военблогерами и военкорами только анонсировалась, информационный департамент МО (руководитель генерал-лейтенант Конашенков) предоставил Андрею Рэмовичу список участия особо рукопожатных военблогеров и телевизионных корреспондентов, которые всегда относились к официальному изложению успехов военного ведомства гиперлояльно и острых вопросов поднимать не станут, кого можно проинструктировать перед встречей.

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