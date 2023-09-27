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CNR: Су‑34 с крылатыми ракетами большой дальности усилят давление на Киев зимой

CNR: Су‑34 с крылатыми ракетами большой дальности усилят давление на Киев зимой

РИАМО - 27 сен. Обозреватель Национального радио Китая (CNR) Сун Бо сообщил, что российские фронтовые бомбардировщики Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности окажут большее давление на Украину зимой.

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