В ГИБДД предупредили о больших штрафах за препятствование обгону на трассе

Обгон на трассе, фото: njcar.ru Каждый водитель хотя бы раз оказывался в такой деликатной ситуации, когда нужно было экстренно завершить обгон, но встроится в ряд удавалось с трудом, так как автомобили, движущиеся в правой полосе, не уступали дорогу.