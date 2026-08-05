Пенсионеру из Бийска продлили арест по делу о покушении на генерала Алексеева

Обвиняемые, внесенные в перечень террористов и экстремистов, просили смягчить меру пресечения Замоскворецкий районный суд Москвы 3 августа удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей троим фигурантам уголовного дела о покушении на генерал‑лейтенанта Владимира Алексеева, пишет РИА Новости.