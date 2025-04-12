С 1 мая в Омске запускают садовые маршруты. В активный дачный сезон (с 26 мая по 31 августа) автобусы будут ходить до дач четыре раза в неделю.
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С 1 мая в Омске запускают садовые маршруты. В активный дачный сезон (с 26 мая по 31 августа) автобусы будут ходить до дач четыре раза в неделю.