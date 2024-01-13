Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение президента участвовать в выборах

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Заслуженный мастер спорта России, хоккеист Александр Гуськов выразил поддержку решению президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года.
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