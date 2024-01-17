Лолита назвала альтернативные источники доходов после отмены концертов

После участия в скандальной "голой вечеринке" блогерши Насти Ивлеевой некоторые гости мероприятия столкнулись с серьезными проблемами, одна из участниц, певица Лолита Милявская, была вынуждена отменить свои концерты по всей России.
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