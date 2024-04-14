«Маневрирующая комета»: эксперты гадают о стартовавшей с КапЯра российской ракете

Новое секретное оружие.Сообщение Минобороны России о проведенном в День космонавтики испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области вызвало у экспертов много вопросов.
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