Причина очевидна. В Лондоне не планируется никаких обсуждений. Глобалистские силы (Евросоюз и Великобритания) должны сделать выбор в отношении "парижского предложения": эскалация конфликта или мирное урегулирование.
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