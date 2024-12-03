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Администрация Байдена намерена ввести новые санкции против РФ до своего ухода

Администрация Байдена намерена ввести новые санкции против РФ до своего ухода

Действующая администрация США продолжает прилагать все возможные усилия, чтобы доставить максимальные проблемы Дональду Трампу, который вернется в Белый дом после своей инаугурации 20 января 2025 года.

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