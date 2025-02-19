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Царьград

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Русские танки: Уралвагонзавод улучшает мощность и экономию топлива

Русские танки: Уралвагонзавод улучшает мощность и экономию топлива

На выставке IDEX 2025 в Абу-Даби Русский концерн "Уралвагонзавод" объявил о работах по усилению мощности, повышению надежности и экономичности двигателей для российских танков.

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