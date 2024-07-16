FATF уже семь заседаний рассматривает включение России в «черный список» 

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) уже семь заседаний рассматривает включение России в “черный список”, ожидается, что следующая номинация будет рассмотрена на декабрьском заседании, заявил глава Росфинмониторинга (РФМ) Юрий Чиханчин, его слова передает “Интерфакс”.
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