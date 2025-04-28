«Они сражались за Родину»: интересные факты о легендарном фильме

Лично для меня фильм «Они сражались за Родину» является одним из лучших советских военных фильмов. Сергей Бондарчук проделал просто колоссальную работу, а актеры сыграли настолько живо, что не верить их игре было просто невозможно.
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