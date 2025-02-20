Летающий электромобиль Alef за $300 000 впервые взлетел над дорогой общего пользо...

Летающий электромобиль Alef за $300 000 впервые взлетел над дорогой общего пользованияАмериканский стартап Alef Aeronautics с 2015 года разрабатывает электромобиль с функцией вертикального взлёта и посадки, который при этом позволяет перемещаться по дороге двум людям в близких к прочему автотранспорту условиях.
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