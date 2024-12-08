Президент Грузии назвала Трампа другом грузинского народа

У народа Грузии есть друг в лице с победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, 7 декабря об этом сообщила пресс-служба администрации грузинского президента.
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