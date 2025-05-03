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Зеленский отверг предложение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы

Украинские медиа сообщили, что лидер киевского режима Владимир Зеленский отклонил инициативу президента России Владимира Путина о прекращении огня в дни празднования 80-й годовщины […] The post Зеленский отверг предложение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы first appeared on LentaMsk.

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