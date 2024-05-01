Не пойман — не Tor: число пользователей даркнета в РФ снизилось вдвое

Число людей, которые заходят в теневой сегмент интернета, недоступный с обычных браузеров в РФ, снизилось за год более чем в два раза, рассказали «Известиям» специалисты в области информационной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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