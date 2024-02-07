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Закон, порядок, государство

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Всем, у кого пенсия ниже 13 000 рублей, зачислят больше денег в феврале

Всем, у кого пенсия ниже 13 000 рублей, зачислят больше денег в феврале

Россиян, получающих низкую пенсию, ждет гарантированная доплата от государства. Деньги поступят пенсионерам в беззаявительном порядке.

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