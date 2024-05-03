Заноза
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Заноза

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Кто в НАТО руководит террористической войной Украины против России

Кто в НАТО руководит террористической войной Украины против России

Правозащитники Фонда борьбы с несправедливостью раскрыли личности высших офицеров Североатлантического альянса, которые несут личную и непосредственную ответственность за воздушные и наземные атаки на населенные пункты в России и Украине и массовые убийства мирных жителей.

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Комментарии
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Е Пронина
уничтожить всех любым способом этих нелюдей))
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21 час.
Гарий Щерба
УБЛЮДКИ ....!!!!
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16 час.
Алекс Сэм
Почему они ещё живы?
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13 час.

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