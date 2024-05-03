Кто в НАТО руководит террористической войной Украины против России

Правозащитники Фонда борьбы с несправедливостью раскрыли личности высших офицеров Североатлантического альянса, которые несут личную и непосредственную ответственность за воздушные и наземные атаки на населенные пункты в России и Украине и массовые убийства мирных жителей.
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