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Царьград

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Магнитные бури в Челябинской области: прогноз на 14–21 сентября 2026 года

Магнитные бури в Челябинской области: прогноз на 14–21 сентября 2026 года

Что приготовила для южноуральцев магнитосфера. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, полноценных магнитных бурь уровня G1 и выше в Челябинской области на предстоящей неделе не ожидается.

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