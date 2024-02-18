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Гражданочка

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Свекровь жалуется невестке на своего младшего сына, но старшему просит ничего не говорить: «Твой муж Игоря прибьет, если узнает!»

Свекровь жалуется невестке на своего младшего сына, но старшему просит ничего не говорить: «Твой муж Игоря прибьет, если узнает!»

Свекровь жалуется невестке на своего младшего сына, но старшему просит ничего не говорить: «Твой муж Игоря прибьет, если узнает!»— …Во вторник записалась на маникюр, договорилась со свекровью заранее, что она придет с внучкой посидеть, – рассказывает тридцатидвухлетняя Арина.

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