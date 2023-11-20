Новая статья: Необычное применение привычных программ: а что, так можно было?!А вы знали, что Chrome, Telegram, Word, PowerPoint, Outlook, WinRAR и прочие популярные приложения можно использовать не только по прямому назначению, но и для решения иных, порой самых нетривиальных задач? Каких именно — расскажем в новом выпуске нашей софтверной рубрики читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.