Анне Седоковой предложили свидание за $1 млн: «Я всё ещё интересна людям»

Анна Седокова рассказала об одном из самых неожиданных сообщений, которые ей доводилось получать. Предложения о платных встречах приходят певице регулярно, но это переплюнуло остальные: неизвестный предложил миллион долларов за свидание, о чём она рассказала на «Шоу Воли».