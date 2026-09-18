Поражено 5 сухогрузов, доставлявших грузы ВСУ, — Минобороны (ВИДЕО)

Поражено 5 сухогрузов, доставлявших грузы ВСУ, сообщает Минобороны. Расчёты ударных «Гераней» поразили цели в портах Южный, Черноморск и Одесса, а также в акватории Чёрного моря.
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"Герань" несет 10-15 кг взрывчатки, "Герань-2", от 25 до 45 кг. Згачит, они не могут уничтожить сухогруз, если это только не прогулочный катер. А "поразить", "повредить" и "уничтожить" большая разница.. Надо уничтожать, чтобы ВСУ не могли ни разгрузить "пораженное" судно, ни отбуксировать его в порт.