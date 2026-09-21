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Татар-информ

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В Казани обсудят личность ученого Дмитрия Менделеева как героя-любовника

В Казани обсудят личность ученого Дмитрия Менделеева как героя-любовника

В овальном зале Национального музея Республики Татарстан 24 сентября с 15:30 до 16:30 в рамках Международного литературно-музыкального фестиваля «Аксёнов-фест» состоится научно-просветительское событие, посвящённое малоизвестным сторонам личности Дмитрия Менделеева.

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