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Пелоси призвала спортсменов США осторожно высказываться на Играх в Пекине

Пелоси призвала спортсменов США осторожно высказываться на Играх в Пекине

Американских спортсменов — участников зимней Олимпиады в Пекине призвала к осторожности в высказываниях по теме прав человека спикер Палаты представителей Конгресс США Нэнси Пелоси, об этом она сообщила 4 февраля в рамках выступления в Конгрессе.

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