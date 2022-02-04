Пелоси призвала спортсменов США осторожно высказываться на Играх в Пекине

Американских спортсменов — участников зимней Олимпиады в Пекине призвала к осторожности в высказываниях по теме прав человека спикер Палаты представителей Конгресс США Нэнси Пелоси, об этом она сообщила 4 февраля в рамках выступления в Конгрессе.