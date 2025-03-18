Валентина Журихина: «Ученый, который умел увлечь своими идеями»

Профессор Высшей школы фундаментальных физических исследований Физико-механического института СПбПУ - о Жоресе Алферове В1991 году я окончила школу № 239 и готовилась поступать в Политехнический университет.
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