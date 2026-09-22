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Культурология.рф

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Живопись: Писала портреты императоров и президентов, купалась в роскоши и держала диких животных в гостиничном номере, а умерла в нищете: Вильма Парлаги

Живопись: Писала портреты императоров и президентов, купалась в роскоши и держала диких животных в гостиничном номере, а умерла в нищете: Вильма Парлаги

Она была известной художницей-портретисткой XX века. Ей позировали такие исторические личности, как кайзер Вильгельм II, Теодор Рузвельт, Отто фон Бисмарк, Томас Эдисон, Никола Тесла и многие другие.

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