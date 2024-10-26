Барнаульские спортсменки заняли первые места в трейле в Турции

Татьяна Бондарева и Елена Пригода финишировали с одинаковым временем, преодолев дистанцию 38 км за 4 часа 9 минут и 51 секунду Фото: личный архив Татьяны Бондаревой / Salomon Cappadocia Ultra Trail / cappadociaultratrail.
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