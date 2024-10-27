«Это загадка, почему мы с братом до сих пор не пересеклись на поле»

Футболисты воронежского «Факела» неудачно начали нынешний сезон. Летом и в начале осени они находились на последнем месте в турнирной таблице, и даже смена главного тренера Игоря Черевченко на Дмитрия Пятибратова не принесла быстрого эффекта.
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