«Это загадка, почему мы с братом до сих пор не пересеклись на поле»

Футболисты воронежского «Факела» неудачно начали нынешний сезон. Летом и в начале осени они находились на последнем месте в турнирной таблице, и даже смена главного тренера Игоря Черевченко на Дмитрия Пятибратова не принесла быстрого эффекта.